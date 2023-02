Vermogen Facebook-topman Mark Zuckerberg maakt recordsprong, hij is nu 11,5 miljard euro meer waard

Zuckerberg is nu bijna 70 miljard dollar waard volgens de Bloomberg Billionaires Index. Daarmee is hij de op twaalf na rijkste persoon ter wereld. Volgens een andere lijst - de Forbes-lijst van miljardairs in 2021 - behoort Zuckerberg zelfs tot de top 10 van rijkste mannen ter wereld.

Het vermogen van de tien rijkste mannen is in de eerste twee jaar van de pandemie verdubbeld, stelde mensenrechtenorganisatie Oxfam Novib in een rapport in januari van dit jaar. De organisatie schatte dat het vermogen van die eliteclub (met daarin onder meer Elon Musk (Tesla), Jeff Bezos (ex-topman Amazon), en Bill Gates (Microsoft) uitkomt op een bedrag van 1,5 biljoen dollar. Twee jaar geleden, toen de pandemie uitbrak, waren zij nog goed voor een gezamenlijk vermogen van 700 miljard dollar.

De toename is sneller dan de afgelopen veertien jaar en de ‘grootste gemeten stijging ooit’, aldus Oxfam, die daar zorgen over heeft. Met name mensen van kleur en lhbti’ers blijven achter in de lijst.

Vermogen Zuckerberg niet stabiel

Het vermogen van Zuckerberg is niet altijd even stabiel geweest. Zo was hij in september 2021 nog 142 miljard dollar waard. Maar 2022 verliep voor de Facebook-topman met ups en downs. Zo verloor hij in februari 31 miljard dollar, om in april weer 11 miljard aan waarde te winnen. Maar in oktober verdween die winst weer, na teleurstellende cijfers van zijn bedrijf.

Na de publicatie van de laatste kwartaalcijfers schoot Meta ruim 23 procent omhoog op Wall Street. Beleggers reageerden positief, onder meer op het bericht dat het schrappen van 11.000 banen in november ‘slechts het begin’ was van Zuckerbergs plannen om de bedrijfsvoering efficiënter te maken. ,,We werken aan het afvlakken van onze organisatiestructuur en verwijderen een aantal lagen van het middenkader. Zo kunnen we sneller beslissingen nemen”, aldus Zuckerberg. ,,Maar er is nog meer wat we kunnen doen om onze productiviteit, snelheid en kostenstructuur te verbeteren.”

Vorig jaar had Meta nog last van economische onzekerheid door de hoge inflatie en de oorlog in Oekraïne. Ook merkte Meta dat minder iPhonegebruikers het bedrijf toestemming gaven om hun gedrag te volgen na een wijziging in besturingssysteem iOS. Bovendien kwam Facebook net als andere technologiebedrijven in het nieuws omdat het veel mensen moet ontslaan. Meta kondigde in november aan dat 11.000 collega’s moeten vertrekken, zo’n 13 procent van het personeelsbestand.

