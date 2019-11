Verkooponderhandelingen Rotterdams havenbedrijf APMT-R in ‘cruciale fase’: voor de kerst duidelijkheid

Samenwer­king Hema en Jumbo: straks He­ma-artikelen te koop in de supermarkt

17:34 Supermarktketen Jumbo en warenhuis Hema gaan samenwerken in Nederland en België. Beide bedrijven willen zo hun marktpositie verbeteren. Het is de bedoeling dat artikelen van Hema in de 650 supermarkten van Jumbo worden verkocht.