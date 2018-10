Verkoopgroei nieuwe auto's stagneert komend jaar

Barbie doet het beter dan verwacht voor speelgoed­reus Mattel

8:46 Speelgoedmaker Mattel wint terrein met zijn bekende Barbie-poppen. Het Barbie-merk liep afgelopen kwartaal erg goed, zelfs in Noord-Amerika waar de markt nog steeds niet helemaal hersteld is van het het faillissement van de grote speelgoedwinkelketen Toys 'R' Us.