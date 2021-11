Vergunning nieuwe pijpleiding opgeschort, gasprijs schiet omhoog

Dutch Seaweed Group pakt het groot aan: in april oogst ze 120.000 kilo zeewier uit Ooster­schel­de

KAMPERLAND - In de Oosterschelde ligt de grootste zeewierboerderij van Nederland. Bij de Schelphoek zaait de Dutch Seaweed Group momenteel zeewierplantjes uit de eigen kweekruimte in Kamperland. In april volgend jaar hoopt het jonge bedrijf 120.000 kilo zeewier te oogsten. ,,We willen grootschalige zeewierteelt op poten zetten. Zeewier is gezond en duurzaam. Het is het voedsel van de toekomst.”

26 oktober