Verbijstering over mogelijke verkoop C&A aan Chinezen

blik op de beurs ASML koploper in lagere AEX

9:56 De aandelenbeurs in Amsterdam zakte maandag na een licht hoger begin snel in het rood. Ook de andere Europese beurzen lieten kleine verliezen zien. Beleggers moeten het stellen zonder richtinggevend nieuws uit de Verenigde Staten, waar de beurzen gesloten blijven vanwege Martin Luther King Day. Verder wordt uitgekeken naar de bedrijfsresultaten, die later in de week naar buiten komen.