Verbazing bij bioscopen en horeca om 'de zoveelste klap': 'Dit is écht onbegrijpelijk’

Verdriet

Dat het kabinet de cultuursector opnieuw onderaan het lijstje zet, doet de branches veel verdriet. ,,Dit is een grote teleurstelling”, reageert NVBF-directeur Gulian Nolthenius. ,,Er is werkelijk geen enkele reden om ons nog langer gesloten te houden. Het kabinet heeft destijds met eigen ogen kunnen zien hoe goed wij het hier geregeld hebben. Wij willen gewoon, net als de rest, direct open. Indien nodig met 1,5 meter afstand, mondkapjes en een coronatoegangsbewijs. Helaas denkt het kabinet daar anders over.”

De bioscopen missen iedere vorm van maatwerk, zegt Nolthenius. ,,Het is gewoon klap op klap wat onze branche overkomt. Terwijl we iedere keer hebben laten zien dat de kans op besmetting echt minimaal is. Ons protocol staat als een huis en is zelfs door andere branches overgenomen. Kennelijk is het niet genoeg, en dat doet de ondernemers en de duizenden mensen die hier werken pijn. Zij staan met de rug tegen de muur. Er heerst grote teleurstelling en onbegrip.”