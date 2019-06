Veel potentie, nog nooit winst: durven beleggers in Fastned te stappen?

Tesla's Model 3, de BMW iX3, de Honda E, de Kia e-Niro. Op de burelen van Fastned in Amsterdam hebben medewerkers op een muur foto's geplakt van alle elektrische auto's die tot nu toe zijn verschenen of die er aan komen. Dat zijn vooral luxe wagens, die voor gewone mensen nog maar mondjesmaat betaalbaar zijn, erkent directeur Michiel Langezaal. ,,Maar dat is snel aan het veranderen.”



De groeiende lijst met automodellen motiveert het Fastnedpersoneel bij de in 2012 gestarte missie: Nederland klaarmaken voor de elektrische revolutie. Zeven jaar later staan er 99 snellaadstations langs (vooral) snelwegen, herkenbaar aan de gele langgerekte daken en bogen. En Fastned kijkt alweer verder: het bedrijf wil een Europees netwerk van duizend elektrische laad stations in de Benelux, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Zwitserland. In de Alpenrepubliek won Fastned onlangs een concessie voor twintig snelwegstations.



Voor die Europese expansie is geld nodig, heel véél geld: een nieuw laadstation kost al snel vijf ton, 900 vestigingen vergen derhalve ruim 400 miljoen euro. Tot nu toe haalde Fastned 70 miljoen euro op bij particuliere beleggers, vooral via obligaties. Dat geld is inmiddels grotendeels geïnvesteerd en dus is nieuw geld nodig voor de groei.