Veel onbegrip over boete voor afbetaald huis

Het draait allemaal om het eigenwoningforfait. Voor huizen tussen de 75.000 en 1 miljoen euro bedraagt dat 0,75 procent van de woz-waarde. Dat bedrag moet bij het inkomen worden opgeteld. ,,Het idee erachter is dat de eigen woning een bron van inkomsten is'', zegt Charlie Bruijsten, belastingadviseur bij advies- en accountantskantoor EY. ,,Als huizenbezitter betaal je immers geen huur, dus dat geld spaar je uit.''



Dat 'inkomen' wordt belast. De hypotheekrente is weer fiscaal aftrekbaar. Als de betaalde rente hoger is dan het eiegenwoningforfait resteert een aftrekpost.



In 2005 kwam toenmalig CDA-Kamerlid Hans Hillen met een nieuwe wet. Voor mensen die hun hypotheekschuld bijna of helemaal hadden afbetaald zou het eigenwoningforfait effectief worden afgeschaft. Dat zou het aflossen stimuleren.



Het nieuwe kabinet wil dat voordeel terugdraaien. Sinds een paar jaar moet er verplicht worden afgelost op hypotheken. Daarom is de noodzaak er niet meer mensen financieel te verleiden om af te lossen. Oftewel de wet Hillen is overbodig geworden. Maar zo ervaren veel mensen het niet. Voor hen voelt het als een straf voor spaarzaam gedrag: eerst mensen stimuleren af te lossen met een fiscaal lokkertje en dat wegnemen als het doel bereikt is.