Veel gemeenten schaffen hondenbelasting af

Faillisse­ment dreigt voor Op=Op Voordeel­shop met vijf Zeeuwse vestigin­gen

25 maart VLISSINGEN - De Op=Op Voordeelshop verkeert met zijn ruim 140 vestigingen in financieel zwaar weer en heeft faillissement aangevraagd. Dat meldt RTV Noord. Zeeland telt vijf vestigingen: in Zierikzee, Goes, Middelburg, Vlissingen en Terneuzen.