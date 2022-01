Van usb-stickfrustratie naar miljardenbedrijf: beursgang WeTransfer is einde van een tijdperk

podcast ‘Extra loon volstrekt onvoldoen­de om prijsstij­ging door inflatie te compense­ren’

Winkeliers en horeca-ondernemers maken zich grote zorgen over verliezen door de huidige lockdown. En wat als de winkels en horeca nog langer dicht moeten blijven? Dat en meer onderwerpen komen aan bod in de nieuwste aflevering van Geld Dichtbij. In de podcast bespreken verslaggevers geldzaken en economische onderwerpen die je in je portemonnee voelt.

7 januari