Vakbonden roepen op tot landelijke staking vrachtwagenchauffeurs

Coronaproof

Op meerdere plaatsen in het land komen maandag stakers coronaproof in personenauto’s bijeen om hun ongenoegen te uiten. In Nieuwegein is de centrale bijeenkomst die op de andere plekken via een livestream te volgen is. ,,Door corona kunnen we niet één grote landelijke manifestatie houden, maar op deze manier kunnen de medewerkers toch laten zien dat het ze menens is’’, aldus Tjitze van Rijssel, onderhandelaar CNV Vakmensen. Naast Nieuwegein zijn er bijeenkomsten in Weert, Zevenbergschen Hoek en in Rogat, bij Meppel.