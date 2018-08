Vakbonden klaar voor nieuwe acties Air France

Air France kan zich opmaken voor nieuwe acties. De Franse vakbonden willen het personeel voorstellen om weer in actie te komen vanwege 'onverantwoord gedrag' van de top van de luchtvaartmaatschappij.

Voor de Franse bonden zijn er legio redenen om te gaan staken. Zo wijzen ze erop dat na het vertrek van Air France-KLM-topman Jean-Marc Janaillac, die zich stukbeet op een eigen loonvoorstel, het personeel niet meer heeft gestaakt en de hele zomer heeft doorgewerkt. Waarmee zij maar willen zeggen dat ze de luchtvaartmaatschappij bijzonder tegemoet zijn gekomen in de drukke zomerperiode.

Verder stuit het de bonden tegen de borst dat het tijdelijk bestuur van de luchtvaartcombinatie zei geen mandaat te hebben voor salarisonderhandelingen, terwijl bij zusterbedrijf KLM wél kon worden onderhandeld over een nieuwe cao.

Een doorn in het oog van de bonden is ook het hoge salaris van de nieuwe topman Ben Smith dat fors hoger ligt dan dat van Janaillac. Een aantal bonden vindt Smith sowieso ongeschikt voor de klus, omdat hij niet van Franse afkomst is.

Loodzware klus

De Canadees begint komende maand bij Air France-KLM en hem wacht een loodzware taak. Die taak is onder andere om de plooien glad te strijken bij Air France-KLM, wat ook wel wordt gezien als een 'mission impossible'. Smith is in elk geval wel wat gewend: bij zijn vorige werkgever Air Canada wist hij tot een langjarig akkoord te komen met zowel de piloten als het cabinepersoneel.

Volledig scherm Ben Smith, de nieuwe ceo van Air France. © REUTERS

Het Air France-personeel is strijdbaar: de eis is een loonsverhoging van 5 procent, omdat er al jaren sprake is van een nullijn. De directie stelde eerder een geleidelijke loonsverhoging voor, maar die neemt volgens de bonden het bestaande probleem niet weg dat de koopkracht van het personeel al jaren daalt.

De werknemers van Air France staakten dit jaar al verschillende keren, wat de luchtvaartmaatschappij al zo'n 400 miljoen euro heeft gekost.