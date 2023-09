Vak van loodgieter weer populair: ‘Onmisbaar in onze maatschappij’

En dat is goed nieuws, ziet Techniek Nederland. De ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel noemt de kentering ‘hoopgevend'. ,,Er is steeds meer waardering voor technische vakmensen en dus ook voor loodgieters. Loodgieters zijn onmisbaar in onze maatschappij", zegt woordvoerder Dick Reijman.

Eerder dit jaar werd al bekend dat steeds meer jongeren loodgieter willen worden en zich inschrijven voor de vakopleiding. Dat is nu ook terug te zien in de inschrijvingen bij de Kamer van Koophandel (KvK). Sinds begin 2022 gaat het aantal loodgieters door het dak met een stijging van 19 procent. Van deze nieuwe loodgieters is 95 procent zzp-er. Voor die tijd was er een tekort ontstaan van circa 2500 loodgieters, met als gevolg lange wachttijden.

‘Redder in nood’

,,Loodgieter heeft misschien een wat ouderwetse klank, maar dat is volledig ten onrechte. De loodgieter van vandaag is een moderne, technisch onderlegde vakman of vakvrouw. Het vak is springlevend en jongeren zien dat ook. Wat het vak zo aantrekkelijk maakt, is dat je als loodgieter bijna altijd de redder in de nood bent”, aldus Reijman.

Wat betreft de toekomst is Techniek Nederland helder: ,,Ja, die aanwas komt er de komende jaren aan. Aan de andere kant hebben we - net als in alle andere economische sectoren - te maken met een vergrijzing van het personeelsbestand. We hebben de komende jaren dan ook blijvende behoefte aan goed opgeleide technische vakmannen- en -vrouwen.”

Warmtepompen

Ook het aantal cv- en klimaat-installateurs stijgt - nog sneller dan het aantal loodgieters: van 5170 begin 2022 naar 6515 dit jaar, een toename van 26 procent. Dat komt onder meer door toenemende vraag naar warmtepompen. Daarnaast is er door de hetere zomers in Nederland meer vraag naar installateurs van airconditioning. Op dit moment staat het aantal dit jaar geplaatste warmtepompen in Nederland op circa 110.000. Daarmee heeft de techniekbranche nu al evenveel warmtepompen geïnstalleerd als in heel 2022. Uiteindelijk denkt de branche dit jaar 170.000 warmtepompen te plaatsen, blijkt uit een prognose van Vereniging Warmtepompen.

Technische opleidingen

Ten slotte zegt Reijman over de toenemende interesse voor technische opleidingen: ,,Techniek in het algemeen wordt steeds belangrijker in onze samenleving, het loodgietersvak is daarop geen uitzondering. We constateren dat in het vmbo steeds meer leerlingen kiezen voor een technische opleiding.” Zo steeg in 2021-2022 het aantal leerlingen met technisch profiel met 2 procent toe ten opzichte van het jaar daarvoor. Die positieve tendens is dit jaar versterkt; in 2022-2023 is de toename 8 procent.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: