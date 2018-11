Unilever-topman Polman treedt terug na turbulent laatste jaar

Jope, die al sinds 1985 bij het bedrijf werkt en in het geruchtencircuit al werd genoemd als opvolger, neemt per 1 januari het stokje over bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant. De 62-jarige Polman blijft na zijn aftreden nog wel even bij het Brits-Nederlandse bedrijf, zo maakte Unilever zojuist bekend in een persverklaring. De eerste zes maanden van komend jaar zal hij de 54-jarige Jope bijstaan als adviseur.

Lees door onder de foto.

Volledig scherm CEO Paul Polman van Unilever. © ANP

,,Paul is een buitengewoon bedrijfsleider die Unilever heeft getransformeerd en het zo tot een van de beste bedrijven in de sector heeft gemaakt’’, bedankt Marijn Dekkers, voorzitter van de Raad van Commissarissen, de aftredende ceo in de verklaring. ,,Pauls visie, drive en focus op presteren (...) hebben Unilever daadwerkelijk versterkt.’’



Polman op zijn beurt feliciteert zijn opvolger. ,,Ik kijk ernaar uit met hem samen te werken tijdens de overgangsperiode. Ik heb alle vertrouwen in zijn kunde.’’ De Nederlander was tien jaar lang in een leidinggevende functie werkzaam bij de levensmiddelen- en wasmiddelgigant. ,,Dat is een eer geweest.’’

Tumultueus

De laatste periode van Polman aan het hoofd van Unilever was tumultueus, met de mislukte samenvoeging van de hoofdkantoren in Londen en Rotterdam in de Maasstad als dieptepunt. Daarnaast speelde in Nederland de discussie over de afschaffing van de dividendbelasting waarin Unilever een sturende rol zou hebben gehad. Uiteindelijk klapte de verhuizing van het Britse hoofdkantoor naar Rotterdam en ging de afschaffing van de dividendbelasting in Nederland niet door.

Volledig scherm Alan Jope, de opvolger van Polman © Unilever Polman werkte aan een versimpeling van de bedrijfsstructuur waarbij de hoofdzetel in Rotterdam zou komen, maar dat liep stuk op bezwaren van aandeelhouders. Afgelopen zaterdag sprak Polman in deze krant voor het eerst over de kwesties sinds het verhitte debat in Nederland.



Polman tijdens dat interview: ,,Wij zijn altijd heel transparant geweest, al meer dan tien jaar. We hebben heel duidelijk tegen het kabinet gezegd: als je ooit wilt dat Unilever met zijn hoofdkantoor naar Nederland komt, kan dat nooit gebeuren met dividendbelasting. Wanneer ik dat zei? Altijd. En andere mensen van Unilever ook.’’



,,Het draaide om de Britse aandeelhouders van Unilever. Die moesten worden warm gemaakt voor de samenvoeging van de twee hoofdkantoren in Rotterdam. Dat was voor hen niet aantrekkelijk, omdat ze dan dividendbelasting zouden moeten gaan betalen. Groot-Brittannië kent die belasting niet.’’

Speculatie

Polmans aftreden was al langer voer voor speculatie. Unilever wil nog steeds de twee hoofdkantoren samenvoegen, maar het leek al ondenkbaar dat deze klus weer aan Polman zou worden overgelaten. Afgelopen zaterdag antwoordde hij op de vraag over hoe lang hij nog zou aanblijven: ,,Ik heb altijd gezegd: acht tot tien jaar, daar zit ik nu ruim overheen. Maar dat hangt van een heleboel dingen af. Ik kan daar niks over zeggen, we zijn een beursgenoteerd bedrijf.’’



Polman heeft in de tien jaar dat hij er zat een flinke reputatie opgebouwd. Wereldwijd wordt hij geroemd om de manier waarop hij het bedrijf leidde: met veel aandacht voor mensenrechten en milieu. De Bono van het bedrijfsleven, werd hij ook wel genoemd. Afgelopen week maakte hij nog een tour door Afrika.

Nalatenschap

Over zijn nalatenschap was hij in zijn interview met deze krant positief, maar de toekomst van de planeet beziet hij met zorg. ,,We zijn verder verwijderd van mijn doelen dan ik had gedacht. De filosofie van Unilever heeft wel gewerkt, maar de problemen in de wereld zijn niet aangepakt. Het klimaatprobleem verergert, het aantal vluchtelingen groeit, de inkomensongelijkheid neemt toe. Ik had liever gezien dat meer bedrijven en overheden hun verantwoordelijkheid hadden genomen.’’

De Twent zegt het bedrijf met een gerust hart achter te laten. ,,Onze resultaten zijn zo goed omdat duurzaamheid in onze cultuur zit. Het zou stom zijn om daarvan weg te lopen. Maar mijn verantwoordelijkheid reikt verder dan Unilever. Met Unilever zal het goed blijven gaan. Maar wat heb je daaraan als het niet goed gaat met de rest van de wereld?’’