Uit proef blijkt: aangetekende post wordt vaak gewoon door de brievenbus gedaan

Wat doet de postbode met aangetekende post als niemand thuis is? De brief belandt vaak gewoon in de brievenbus, blijkt uit een steekproef van Radar .

Wie zeker wil zijn dat zijn post aankomt, kan die aangetekend versturen. De service van PostNL kost 8,75 euro. ‘Dan geven we je brief pas af nadat de ontvanger ervoor heeft getekend’, belooft de bezorgdienst op zijn website. Bij tv-programma Radar kwamen veel klachten binnen en dus besloot het de proef op de som te nemen.

De makers verstuurden aangetekende brieven naar twintig verschillende adressen door Nederland. Bij twaalf adressen waar niemand thuis was, deed de bezorger de aangetekende brief in de brievenbus en tekende die zelf voor ontvangst. De verzender van een aangetekende brief is dan in de veronderstelling dat de ontvanger daadwerkelijk de brief zelf in ontvangst heeft genomen.

Bij drie van de twaalf werd niet aangebeld, zo bleek uit camerabeelden en verklaringen van ooggetuigen. Drie keer werd de brief afgegeven aan degene die toevallig de deur opende. Er werd niet gevraagd naar een naam en de brief werd gewoon afgegeven, zonder te tekenen.

Één keer - de ontvanger was per ongeluk toch thuis - werd er niet aangebeld, maar lag er een ‘we hebben je gemist’-briefje op de deurmat. Slechts in vier gevallen ging het goed. Vier keer werd de brief, nadat de bezorger deze tevergeefs had geprobeerd aan te bieden, naar een servicepunt van PostNL gebracht en kregen de ontvangers daarvan bericht.

PostNL laat in een reactie weten dat verzenders hun geld terugkrijgen als de brief niet juist is bezorgd. De uitzending van Radar is vanavond te zien om 20.30 uur op NPO 2.

