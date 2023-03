‘UBS zegt toe Credit Suisse te kopen voor ruim 2 miljard dollar’

updateDe Zwitserse bank UBS zegt toe het geplaagde Credit Suisse over te nemen voor meer dan 2 miljard dollar. Dat meldt de Financial Times zojuist.

UBS is overeengekomen Credit Suisse te kopen nadat het zijn bod heeft verhoogd tot meer dan 2 miljard dollar (1,86 miljard euro), meldt de Financial Times. De overeenkomst wordt naar verwachting zondagavond getekend. Met de fusie willen de Zwitserse autoriteiten dat het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld.

De twee banken willen niet reageren op de berichtgeving van de krant.

Nationaliseren

Eerder vandaag meldden ingewijden nog aan persbureau Bloomberg dat Zwitserland overweegt Credit Suisse te nationaliseren. Wat de enige andere haalbare optie zijn, los van de overname door UBS.

UBS voert dit weekend gesprekken met Credit Suisse over een volledige of gedeeltelijke overname. Met die fusie willen de Zwitserse autoriteiten dat het vertrouwen in de bankensector van Zwitserland wordt hersteld. UBS zou eerst volgens de Britse zakenkrant Financial Times maximaal 1 miljard dollar (ruim 930 miljoen euro) over hebben voor de overname, die volgens de krant zondagavond rond moet zijn.

Credit Suisse is van oordeel dat het bod veel te laag is, meldden bronnen aan Bloomberg. De Zwitserse overheid probeert echter een oplossing te vinden, al is de overname complex en moet die in een kort tijdsbestek rond zijn. Bronnen vertellen Bloomberg verder dat de situatie erg veranderlijk is.

De Financial Times meldde eerder dat de Zwitserse regering met noodmaatregelen een versnelde overname van Credit Suisse door UBS mogelijk wilde maken. Zo moet UBS onder Zwitserse regelgeving normaal gesproken zijn aandeelhouders zes weken de tijd geven zich over de overname te buigen. Met de noodmaatregelen wordt die consultatieperiode overgeslagen.

