Uber zegt sorry tegen Londenaren

In een open brief schreef topman Dara Khosrowshahi dat veranderingen nodig zijn bij Uber. Hij herhaalde verder dat het bedrijf in beroep gaat tegen de intrekking van de vergunning namens miljoenen Londenaren. Er rijden circa 40.000 chauffeurs voor Uber in de Britse hoofdstad. Zo'n 3,5 miljoen Londenaren maken gebruik van de app.