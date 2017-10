Uber wil Randstad veroveren met verbeterde voorwaarden taxichauffeurs

Met meer aantrekkelijke voorwaarden hoopt Uber sneller dekking te krijgen in de hele Randstad. ,,Met 7 miljoen inwoners is dat een enorm interessant gebied voor ons.” Het online platform stelt dat ritten tot wel 50 procent goedkoper zijn dan reguliere taxi’s. Momenteel is de online dienst in de praktijk ook in kleinere steden als Leiden en Delft vaak beschikbaar, zegt Emondts. ,,Een deel van onze chauffeurs woont daar en zet de app al aan als ze van huis gaan. Het lukt echter niet om iedereen daar al binnen vijf minuten een taxi te laten bestellen.”



Probleem voor Uber is en blijft echter de regelgeving. Het aanvragen van een taxivergunning kost geld, ook is onder meer een taxi-examen bij het CBR nodig. ,,Maandelijks melden zich 500 tot 600 chauffeurs bij ons aan, maar daar blijft slechts een procent van over. Reden zijn de kosten en de lange wachttijd, bij het CBR duurt het twee tot drie maanden voordat je examen kan doen.”



Toch valt de situatie in Nederland mee in vergelijking met andere Europese landen. In Londen werd de dienst eind september nog verboden onder druk van reguliere taxi-chauffeurs. Het zou onder meer regelgeving ontwijken.