Tycoon Piet (72) bedenkt hijskraan van de toekomst

videoVraag Piet Stoof (72) uit Breda iets over hijskranen of zwaar transport, en hij begint te praten om niet meer te stoppen. De energie spat bijna voelbaar van hem af, helemaal als hij het over zijn nieuwste geesteskind heeft: de Focus. Volgens Stoof dé kraan van de toekomst, omdat voor de bouw van de kraan slechts een oppervlakte nodig is van 22 meter bij 22 meter.

Hij laat een tekening zien met daarop het bovenaanzicht van een raffinaderij. Hij wijst op de wirwar van pijpen en vaten. ,,Dat moet nu allemaal afgebroken worden als er een hijskraan moet komen. Dat duurt maanden. Weet je wat dat kost? En wat dacht je van krappe binnensteden?’’

Het principe is ogenschijnlijk simpel. Waar een conventionele kraan met een lengte van zo’n 160 meter horizontaal op de grond in elkaar moet worden gezet, wordt de Focus in modules aangevoerd die ter plaatse als een soort blokkentoren van onderaf worden gestapeld.

Volledig scherm Ondernemer Piet Stoof werkte wereldwijd aan grote projecten waarbij extreem zware onderdelen moesten worden vervoerd. © ron magielse / pix4profs

Kinderschoenen

,,Ik kijk altijd hoe je dingen beter aan kunt pakken. En dat is zó veel. Dit vakgebied staat echt nog in z’n kinderschoenen.’’ Op een stuk papier tekent hij hoe volgens hem oude hoogovens van hun plaats kunnen worden geschoven als ze moeten worden vervangen door nieuwe ovens. En hoe hij Zwitsers adviseerde om efficiënter de boor te transporteren waarmee ze tunnels groeven door de Alpen. ,,Zij zien een hoogoven, of een boor. Ik zie een gewicht met afmetingen, en hoe je dat het beste kunt verplaatsen.’’

Mammoet Stoof

Stoof groeide op in het familiebedrijf Stoof Breda, dat vlak na de oorlog begon met het transport van zware dingen. Het bedrijf groeide uit tot een internationale speler. Na zijn studie aan de Technische Universiteit Eindhoven stapte Stoof in 1973 in het bedrijf, dat toen al was verkocht aan Mammoet en bekend stond als Mammoet Stoof.

,,Die transportsector was echt onderontwikkeld terrein. Bijna alles kon ik veranderen. Het eerste wat ik deed was een ingenieursafdeling opzetten, die berekeningen kon maken. De oude garde moest daar niets van hebben. ‘Wat mot ik met dieje krant’ zeiden ze als ze een tekening zagen van een hijskraanopstelling. Totdat het een keer bijna mis ging omdat de uitvoerders geen ‘krant’ hadden gebruikt. Hij had de criticasters waar hij ze hebben wilde, en Mammoet Stoof ging als een speer.

Risico's

Quote Dit soort risico’s konden wij niet dragen, want als het fout gaat, ben je in een keer weg. In 1979 begon Piet Stoof voor zichzelf. Hij kocht z’n eigen materialen en richtte zich met zijn bedrijf, Lastra, op projecten in het topsegment. Lacht: ,,Het mooie is, dit werk is gewoon betaald hobbyen. Rekenen, tekenen, je kunt er al je praktische knowhow in kwijt.’’

Totdat Lastra een project deed in Egypte, waar een brugdek op pijlers moest worden geschoven. De pijlers braken af. Schade: 40 miljoen gulden en Lastra kreeg in eerste instantie de schuld. Tot bleek dat de fundering van de pijlers verkeerd was gestort. Hij besloot zijn bedrijf van de hand te doen. ,,Dit soort risico’s konden wij niet dragen, want als het fout gaat, ben je in een keer weg.’’ Een Australisch bedrijf kocht Lastra in 1990; Stoof bleef nog vijf jaar aan het bedrijf verbonden.

Containers

Intussen bedacht hij een nieuw type zware hijskraan, die volledig was te vervoeren in containers. Vele malen goedkoper en sneller te vervoeren dan de bestaande kranen, die alleen met speciale - langzaam varende - schepen konden worden vervoerd. Met het patent ervan op zijn eigen naam, richtte Stoof in ‘96 samen met Mammoet een nieuw bedrijf op, Stotra, dat de nieuwe kraan bouwde. ,,Alles werd in een straal van 60 kilometer rondom Breda ontwikkeld en gebouwd”, vertelt Stoof. ,,Op een gegeven moment werkten er zo’n 45 man bij Stotra.’’ In 2000 verkocht hij zijn aandeel in het bedrijf aan Mammoet, waarna hij tien jaar aanbleef als technisch directeur.

Gat in de markt

In 2013, als ook zijn non-concurrentiebeding is afgelopen , is hij vrij van alle verplichtingen. Waar menigeen het dan voor gezien zou houden en op z’n lauweren zou gaan rusten, blijft het bij Stoof borrelen en bruisen in z’n hoofd. Soms staat hij ‘s nachts zelfs op om z’n ideeën op te schrijven. Een van die ideeën is de Focus. ,,Dit wordt echt de kraan van de toekomst. Met een capaciteit van tien-, twintigduizend ton. De huidige zware mobiele mastkranen hebben een capaciteit van vijfduizend ton.’’

Stoof ontwikkelt het concept en sluit in 2015 een deal met Mammoet om de nieuwe kraan samen in de markt te zetten. ,,Het wachten is nu op aanvullende wensen van klanten voordat de eerste gebouwd kan gaan worden. Ik denk dat er binnen de kortste keren zeker vijf nodig zijn. Op elk continent één. Van raffinaderijen krijgen we zo’n positieve reacties. Dit was vijftig jaar geleden al een probleem, toen moesten ze ook al slopen. Hier winnen ze zoveel tijd mee. Dit is een gat in de markt.’’

Quote Ik denk dat er binnen de kortste keren zeker vijf nodig zijn. Op elk continent één.