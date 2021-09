Tussen de 65.000 en 180.000 banen behouden dankzij coronasteun, blijkt uit onderzoek

Rotterdam verlengt noodsteun aan de cultuursec­tor tot eind dit jaar: ‘Stoppen komt te vroeg’

15 september Rotterdam verlengt de noodsteun aan de cultuursector tot eind dit jaar. Het gaat om 4 miljoen euro voor gesubsidieerde en private culturele organisaties en ondernemingen. Wethouder Kasmi maakte zich zorgen om de cultuursector in Rotterdam als het steunpakket van het Rijk zou stoppen op 1 oktober: ,,Het eind van de crisis is in zicht, maar de pijn is daarmee niet weg. Het stoppen van steun komt te vroeg.”