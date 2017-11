Turkse kledingmakers plaatsen noodkreet in kleding Zara

De labels zouden afkomstig zijn van oud-werknemers van de kledingfabriek Bravo, een fabriek die kleding fabriceerde voor onder meer Zara, Next, en Mango. De werknemers zouden nog drie maanden loon en een opstappremie tegoed hebben. Bravo sloot afgelopen jaar de deuren, waarna honderdveertig van hen een petitie op internet startten. Volgens de arbeiders weigerde de eigenaar hun salarissen uit te betalen en verdween hij met het geld kort nadat beslag werd gelegd op de fabriek.



Inditex, het moederbedrijf van Zara, zegt tegen ELLE bezig te zijn met het vinden van een oplossing voor de Turkse fabriekswerkers. ,,We zijn een fonds aan het opzetten voor alle arbeiders die werkten voor Bravo toen het vorig jaar in juli plotseling werd stilgelegd'', aldus een woordvoerder. Het hoofdkantoor van Zara was niet bereikbaar voor commentaar.



Jurkjes

In 2014 vonden klanten van de Primark soortgelijke labeltjes in hun jurkjes die onder meer werden gefabriceerd in China. Dat bleek uiteindelijk een hoax te zijn. Volgens de kledingwinkel waren de labels afkomstig van dezelfde Britse bron. ,,Het is bijna onmogelijk voor te stellen dat de labels er zijn ingenaaid in de fabriek waar de kleding is gemaakt'', stelde Primark. ,,Dit gezien het feit dat de kleding is geproduceerd door verschillende leveranciers, in verschillende fabrieken op verschillende continenten.''