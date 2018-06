'Trump voert handelsvete met China verder op met noodwet'

KLM: wij willen geen dochteron­der­ne­ming van Air France zijn

23 juni 'We willen niet meer worden behandeld als een dochteronderneming van Air France, terwijl KLM vier keer meer winst maakt'. Dat staat volgens de Franse krant Les Echos in een brief van KLM aan de waarnemend bestuurder van de luchtvaartcombinatie, Anne-Marie Couderc.