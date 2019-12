Trump bevestigt handelsdeal met China

China en de Verenigde Staten hebben overeenstemming bereikt over een voorlopige handelsdeal. Dat bevestigde president Donald Trump, nadat eerder al uit Peking melding werd gemaakt van een overeenkomst in het slepende handelsconflict tussen de economische grootmachten.

Ook is Washington bereid om bestaande heffingen op 360 miljard dollar aan Chinese producten met de helft te verlagen. In ruil zal Peking volgend jaar voor 50 miljard dollar aan landbouwproducten uit de VS importeren, stellen bronnen. Dat is het dubbele van wat China importeerde in 2017, toen de handelsoorlog met Amerika nog moest uitbreken.