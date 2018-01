Transavia haalt koffers thuis op

Klanten van Transavia kunnen bij wijze van proef hun koffers laten ophalen en thuis laten bezorgen. De luchtvaartmaatschappij is hiervoor een samenwerking gestart met PostNL. Als er voldoende animo is, wil de luchtvaartmaatschappij deze service aan iedereen aanbieden.

Gezeul met de koffers in de trein of gedoe om alle bagage in de auto te krijgen. Om de ergste bagagestress weg te nemen, loopt bij Transavia tot eind maart een bezorgproef. Een selecte groep van klanten krijgt de mogelijkheid om zijn bagage te laten ophalen of thuisbrengen door PostNL.

De bezorger haalt de koffers thuis op en levert ze vervolgens af op het bagagedepot van Schiphol. Na afloop van de reis kunnen de passagiers hun koffers op datzelfde punt afleveren, waarna die worden thuisbezorgd.

,,Met deze proef willen we achterhalen of onze klanten hierop zitten te wachten. We kijken bijvoorbeeld of het voor bepaalde bestemmingen of specifieke reizigers in trek is. Zoals voor reizigers met ski's, duikspullen, golftassen of andere grote stukken bagage'', licht een zegsvrouw van Transavia toe.

Animo

Als er voldoende animo voor is, wil de luchtvaartmaatschappij de service aan alle klanten aanbieden.Transavia is overigens niet de eerste die dit aanbiedt. Corendon hield vorig jaar ook al een proef met PostNL.

Inmiddels biedt deze luchtvaartmaatschappij de service standaard aan klanten die vertrekken van Schiphol en Eindhoven Airport. En die service gaat nog een stapje verder: de reiziger kan er ook voor kiezen om de bagage te laten inchecken.

PostNL sluit niet uit dat meer luchtvaartmaatschappijen het voorbeeld van Transavia en Corendon volgen. ,,Ik wil niet in de toekomst kijken, maar we zijn met andere partners en airlines in gesprek'', licht een woordvoerder toe. Vorig jaar vervoerde PostNL een paar honderd koffers van en naar de luchthaven. ,,We zien dat de bagageservice goed aansluit bij het gemak voor de reiziger.''

De bagageservice kan uiterlijk drie werkdagen voor vertrek geboekt worden. De kosten die PostNL rekent (bij Corendon en Transavia kunnen die kosten verschillen) zijn voor het ophalen en thuisbrengen van één koffer 30 euro, voor twee koffers 45 euro, en voor vier 75 euro.