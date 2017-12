Toyota wil in 2025 van elk model een elektrische variant hebben

Afgelopen week maakte Toyota een joint venture met de eveneens Japanse elektronicareus Panasonic bekend. De samenwerking richt zich op de batterijen, waarmee al de elektrische auto's moeten worden uitgerust. Het succes van Toyota's plan zit hem niet alleen in de ontwikkeling van rendabele accu’s, maar ook in het hergebruik van zeldzame en dure grondstoffen, zoals lithium.



Rond 2030 hoopt Toyota 5,5 miljoen elektrische wagens per jaar aan de man te brengen. Op dit moment verkoopt het automerk zo’n 10 miljoen voertuigen per jaar. Om dat doel te halen, investeert Toyota de komende jaren ruim 11 miljard euro. Zeker de helft daarvan gaat op aan de ontwikkeling en productie van batterijen.



De samenwerking met Panasonic is tekenend voor de snelheid waarmee Toyota, dat normaliter nieuwe technieken onder eigen dak ontwikkelt, stappen wil en moet maken. Andere autofabrikanten, zoals Nissan, Volkswagen en Honda, werken ook hard aan elektrische modellen. De competitie tussen batterijmakers is daardoor groot.