Torenhoge kosten bedreigen groot theater: ‘We stoppen als we er met de gemeente niet uitkomen’

Ze hoopt vurig dat het niet zover komt, maar het is mogelijk dat over een jaar het doek valt. Eerder bracht deze site het nieuws naar buiten dat alle alarmbellen in de cultuursector op rood staan , als gevolg van de inflatie en gierende energieprijzen.

Stoppen of renoveren

Theater-directeur Hammink is bezig met de programmering voor het volgend seizoen. Niet de gebruikelijke honderd voorstellingen, maar amper de helft. „Ik programmeer maar tot eind 2023. Niet voor de periode daarna.” Dat heeft alles te maken met de onzekere toekomst. „Of we renoveren het theater, of we stoppen ermee”, aldus Hammink. Dat doemscenario is allesbehalve denkbeeldig, want de schouwburg in het Theaterhotel verkeert in zwaar weer.