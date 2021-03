Topvrouw Shell: ‘De oliesector moet drastisch veranderen’

Shell heeft miljarden moeten afschrijven, er staan reorganisaties op stapel, de eigen klimaatdoelen worden niet gehaald. Ik vroeg me af: slaapt u wel goed?

,,Ik slaap prima, maar het zijn inderdaad ingewikkelde tijden. We hebben dit nog nooit meegemaakt. We zijn enorm op de kosten gaan letten. Sommige projecten zijn stilgezet, andere zijn verkocht. De aandeelhouders krijgen minder dividend. We geven geen salarisverhoging meer, sterker nog: we moeten nadenken over nieuwe salarismodellen als we willen concurreren met renewable energiebedrijven. En tegelijk moet je nu investeren in innovatie.’’