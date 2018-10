Topman: Politieke discussie Nederland doet Britten afzien van verhuizing

Unilever blijft verder van mening dat versimpeling van de structuur het beste is voor het bedrijf op de lange termijn. Dat zei Polman in een reactie op de beslissing van het was- en levensmiddelenconcern om toch af te zien van het plan en daarmee van de verhuizing van het volledige hoofdkantoor naar Rotterdam. Polman zegt nu de tijd te nemen om met aandeelhouders in gesprek te gaan. Het bedrijf beraadt zich op 'volgende stappen'.



Eerder leek het er juist op dat Unilever de verhuisplannen onafhankelijk van het dividendvraagstuk zou doorzetten. Zo was er een alternatief plan om, als de belasting niet werd afgeschaft, de Britse aandeelhouders te compenseren. Hierdoor zouden aandeelhouders er hoe dan ook niet op achteruit gaan bij een verhuizing naar Nederland.