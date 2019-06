Topman KPN treedt ‘om familieredenen’ af in september

Bitcoin schiet door grens van 10.000 dollar

22 juni De koers van de bitcoin is in de nacht van vrijdag op zaterdag de grens van 10.000 dollar gepasseerd. De virtuele munt was de afgelopen dagen al flink in waarde gestegen. Volgens de website Coinmarketcap, die de koers van bitcoin op alle cryptobeurzen in de gaten houdt, was een bitcoin 10.166 dollar waard.