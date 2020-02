Topman KLM: gevolgen coronavirus gaan we voelen

De effecten van het coronavirus waren in elk geval niet zichtbaar in de passagiersaantallen van januari. Volgens de vervoerscijfers stapten vorige maand in totaal 2,6 miljoen reizigers aan boord van de KLM, een stijging van 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Azië was een van de regio’s waar het in januari groei noteerde.



Voor de komende maanden ziet Elbers het somberder in; hij waarschuwt dat KLM voor 2020 ‘de tegenslag van het coronavirus het hoofd moet bieden’. ,,We moeten er rekening mee houden dat de impact van het coronavirus de komende maanden duidelijk zichtbaar zal zijn’’, luidde zijn boodschap.