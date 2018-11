Top van ABN AMRO krijgt opnieuw anonieme brandbrief van managers

De schrijvers vragen om de officiële status van klokkenluider, zodat zij zonder angst voor represailles met De Swaan kunnen spreken over problemen binnen de bank, onder meer over de koers en de volgens hen gebrekkige leiderschapsstijl van topman Kees van Dijkhuizen. ,,Onze bank zit zo vast dat gewone processen niet werken’', schrijven zij in de brief die is gedateerd op 13 september. Volgens ABN AMRO is ook niet aangetoond dat de briefschrijvers bij ABN AMRO werken, laat staan dat het om een groep hoge managers gaat, aldus de bank in een verklaring.

‘Zeer serieus’

ABN AMRO zegt zich niet in het geschetste beeld uit de brief te herkennen, aldus het Financieele Dagblad. Ingewijden bevestigen aan de krant dat de briefschrijvers tot het hoger management behoren. De bank neemt de brief ‘zeer serieus’. Toezichthouders en het miniterie van Financiën zijn erover geïnformeerd.



De bank laat intern onderzoek doen naar de brief en bekijkt of er sprake is van ‘kwader trouw’. De Swaan zegt zwaar teleurgesteld te zijn. ,,He kunt een ander idee hebben over de strategie. Prima, maar kom langs en vertel het me. I love debate. Mijn deur staat altijd open...’’. Ook de centrale ondernemingsraad is ontstemd.



Het is de tweede keer dit jaar dat deze groep ABN AMRO-managers per brief van zich laat horen. Begin dit jaar luidden zij de noodklok in een anonieme brief aan onder meer externe toezichthouders De Nederlandsche Bank (DNB) en Autoriteit Financiële Markten (AFM). Daarin was sprake van ‘wantrouwen binnen de top’ en een ‘gebrek aan visie’.