Tony's Chocolonely naar de beurs om slavernij te stoppen

Tony's Factory, het bedrijf achter het populaire chocolademerk Tony's Chocolonely, wil naar de beurs om illegale arbeid bij de productie van cacao uit te bannen. Directeur Henk Jan Beltman zei dit in een toelichting op de aankondiging dat het bedrijf een beursgang onderzoekt.

De onderneming begon twaalf jaar geleden met het maken van ,,slaafvrije" chocolade. Volgens Beltman is er ondanks toezeggingen door producenten weinig verbeterd voor arbeiders. ,,Maar je kunt dit probleem binnen een paar jaar oplossen."

Daartoe wil hij in overleg met grote spelers op de chocolademarkt. Om dat te bewerkstelligen moet het bedrijf volgens Beltman groeien en winstgevend zijn. ,,Het outperformen van de concurrentie is cruciaal. We moeten niet het Greenpeace-bootje zijn dat tegen de grote bedrijven aanbotst. Wij willen het loodsbootje zijn."

Volgens Beltman ligt een verkoop van het bedrijf niet voor de hand. ,,Een verandering van eigenaarschap is niet ons doel." Hij wilde niet zeggen of een verkoop van een belang aan een grotere producent wel een optie is.

Tony's Chocolonely wil verder consumenten bewuster maken van het probleem van illegale arbeid en daar helpt een beursgang ook bij. ,,Het is belangrijk om samen met consumenten impact te maken. Ik was verrast over hoeveel aandacht er vandaag al met deze aankondiging op ons af kwam."

Gember

De chocolade van Tony's Chocolonely wordt in zeven landen verkocht. Daarbij worden zestien smaken chocola verkocht in het vaste assortiment. Daar komen geregeld repen bij die tijdelijk beschikbaar zijn, zoals smaken met cola, gember of wortel.

De onderneming rekent voor het boekjaar dat eind deze maand afloopt op een omzet van iets meer dan 45 miljoen euro. Dat komt neer op een toename van bijna 54 procent en dat is boven de eigen doelstelling van jaarlijks 50 procent groei. In 2010 bedroeg de omzet nog zo'n 1,5 miljoen euro.