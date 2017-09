TomTom ontslaat tientallen Nederlandse werknemers

Het is langer bekend dat het onderdeel niet zo goed presteert. De afgelopen jaren werden nieuwe producten toegevoegd, zoals sporthorloges en actiecamera's, om de omzet op te krikken. De resultaten daarvan vallen tegen. Daarom hintte TomTom in juli naar het overwegen van de strategische opties voor de sportactiviteiten. Dat proces is volgens een woordvoerder nog gaande, maar wanneer daar meer duidelijkheid over wordt verwacht, kon hij niet zeggen. Desalniettemin zijn ingrepen nu noodzakelijk. Voorlopig zal het bedrijf de producten gewoon blijven verkopen.



In het eerste kwartaal van dit jaar rapporteerde TomTom een omzet van 266 miljoen euro, 6 procent minder dan een jaar eerder. Onder de streep stond een verlies van 5,6 miljoen euro, na een winst van 21 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2015. Dat had mede te maken met de kosten van enkele overnames die TomTom heeft gedaan.