‘Toezichthouder gaat overname Sandd door PostNL nooit goedkeuren’

De kans dat toezichthouder ACM de overname van Sandd door PostNL goedkeurt, is nihil. Dat stelt specialist in het mededingingsrecht Inge Graef. Volgens haar zal de autoriteit niet instemmen met het ontstaan van een monopolist op de postmarkt. PostNL zal daarom een beroep moeten doen op het kabinet.

PostNL heeft het voornemen om Sandd over te nemen vandaag neergelegd bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Die heeft enkele maanden de tijd om er een oordeel over te vellen. PostNL zegt de gesprekken met vertrouwen tegemoet te zien. Maar daar is weinig grond voor, stelt De Graef van de Universiteit van Tilburg.

Als de overname van Sandd doorgaat, is de postmarkt weer terug bij af. De markt werd ooit juist geliberaliseerd omdat de consument met één speler te weinig (lees: geen) keuze had. Die situatie komt nu weer in zicht: Sandd is de enige serieuze concurrent.

,,Het zou me verbazen als de ACM dit goedkeurt”, zegt Inge Graef. ,,Meer dan 90 procent van de markt komt in handen van één partij, dat lijkt op een monopolie.”

De ACM kan wel uitzonderingen maken, in het geval van een zogenaamde reddingsfusie. ,,Dan zou het zo moeten zijn dat Sandd failliet was gegaan als PostNL ze niet had overgenomen, en dat een overname de enige mogelijkheid voor voortbestaan is.” Daar lijkt geen sprake van: Sandd-baas Ronald van de Laar gaf vandaag aan dat de grootste groei er weliswaar uit is, maar van financiële problemen repte hij niet.

Ontsnapping

Bij een ‘nee’ van de ACM heeft PostNL wel een ontsnappingsroute. Het kabinet kan beslissen dat de overname vanuit maatschappelijk belang tóch door moet gaan. De ACM wordt dan overruled. PostNL houdt ook rekening met deze optie: het bedrijf noemde de route nadrukkelijk bij het presenteren van de plannen.

De staatssecretaris, in dit geval Mona Keijzer, lijkt ook wel te porren voor een uitzondering. Afgelopen zomer kondigde ze aan de wet zo te willen aanpassen, dat samenwerking of fuseren van Sandd en PostNL tot de mogelijkheden zou behoren. Het kabinet vindt betrouwbare en dagelijkse bezorging belangrijker dan marktwerking.

Niet iedereen is even enthousiast over de overnameplannen van PostNL. Grootverbruikers van postdiensten, verenigd in de VGP, vrezen voor monopolietarieven. ,,Samengaan van Sandd en PostNL is slecht nieuws voor zakelijke verzenders, maar ook voor de consument, aan wie de kosten worden doorberekend’’, zei directeur Wim Ledder van de VGP eerder. Hij vreest voor de kwaliteit, servicegerichtheid en innovatiekracht van de postbezorging.

Ook concurrent DHL vreest dat er te veel concentratie op de postmarkt ontstaat.

Brussel

Iets waar PostNL en Sandd zich géén zorgen over hoeven te maken, is een eventueel veto van Brussel. De Europese Commissie stak in het verleden regelmatig een stokje voor voorgenomen fusies en overnames, maar daar is hier geen sprake van. ,,Als de bedrijven die het betreft het grootste deel van hun omzet in Nederland verdienen, heeft Brussel geen bevoegdheid.”

Dat is bij PostNL en Sandd het geval: PostNL heeft zelfs het voornemen uitgesproken om buitenlandse onderdelen af te stoten. De gesprekken daarover verlopen voorspoedig, meldde het bedrijf vandaag.

