Toestel Indiaas Jet Airways op Schiphol aan de ketting

Jet Airways zit in diepe financiële problemen. Volgens Indiase media vraagt een 'Europees vrachtbedrijf' achterstallige betalingen bij Jet op en heeft het daarom beslag laten leggen op de Boeing 777.



Jet wil de beslaglegging bevestigen noch ontkennen en spreekt alleen van 'operationele redenen' voor het uitstel.



De vlucht, die volledig volgeboekt was, zou volgens schema vanmorgen om vijf over half twaalf hebben moeten vertrekken en stond al aan de gate. Passagiers hadden het vliegtuig nog niet geboard. Volgens Schiphol is de vertrektijd nu om zes uur vanavond, maar andere bronnen spreken van vijf over twaalf ‘s nachts.

Partner KLM

Jet Airways, dat drie jaar geleden haar Europese thuisbasis van Brussel naar Amsterdam verhuisde, is partner van KLM; de vlucht wordt ook mede onder KLM-vluchtnummer en dat van de Amerikaanse partner Delta Air Lines uitgevoerd. Het is niet duidelijk of zich ook KLM-passagiers onder de gestrande reizigers bevinden.



,,Wij zijn bekend met de situatie en houden deze in de gaten,” aldus een woordvoerder van KLM. ,,Veel meer weten we nog niet. Mocht het zo zijn dat de vlucht helemaal gecanceld wordt, dan kunnen we mogelijk kijken of passagiers met een van onze vluchten naar India meekunnen.”



Jet zit al tijden in diepe financiële problemen, waarbij ook haar vluchten naar Schiphol ter discussie stonden. Een combinatie van staatstoezeggingen en financiële steun zouden vorige week de ergste nood hebben geledigd. Maar de benodigde 190 miljoen euro zou vervolgens niet door de banken zijn betaald.

Staking

Afgelopen vrijdag zegde een Indiase oliemaatschappij haar leveringscontract met Jet op. De vliegers hebben de maatschappij aansprakelijk gesteld voor het uitbetalen van de laatste drie maanden salarissen, die ze nog tegoed hebben. Ze dreigen met een staking op maandag.



Of de vluchten naar Bombay en New Delhi de komende dagen doorgaan, is niet bekend. KLM wil verder niet ingaan op de situatie bij haar partner. ,,We houden de ontwikkelingen in de gaten en staan in contact met Jet Airways.”