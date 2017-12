Toch geen brexitdeal over scheidingsvoorwaarden

May zei dat vanmiddag na een lange lunch met Juncker en Europees toponderhandelaar Michel Barnier. Partijen zijn elkaar genaderd, ‘maar May is een taaie onderhandelaar’, aldus Juncker. Volgens May moet er nog verder worden onderhandeld en ook geconsulteerd. Meteen na een korte persconferentie stak zij de straat over voor een tweede gesprek, nu met Europees president Donald Tusk.