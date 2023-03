Toblerone is niet het eerste merk dat wordt teruggefloten

Vissers roepen ‘noodtoe­stand’ uit met brief aan koning: ‘We worden kapotge­maakt’

Een groep vissers heeft maandagochtend een ‘brandbrief’ aangeboden aan koning Willem-Alexander. Voor de poort van Paleis Noordeinde in Den Haag stonden zo’n twintig vissers namens een breder initiatief om hun ongenoegen duidelijk te maken over de ‘noodtoestand’ in de sector. Ze zeggen onder meer dat de vele regels vanuit de overheid ‘direct tegen de grondwet ingaan’.