Ticketswap opent aanval op Ticketmaster maar krijgt deksel op neus: ‘Ze hebben niks met muziek’

Tickethan­del in vizier na kritieken deskundi­gen: 'We houden het scherp in de gaten'

Toezichthouder Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet een onderzoek starten naar de praktijken van Ticketmaster in Nederland. Dat stellen verschillende deskundigen na de ophef rond de kaartverkoop voor het festival Lowlands. ,,Er wordt hier simpelweg een concurrent uit de markt geduwd.’’ Tegen het ANP laat een ACM-woordvoerder maandag weten de ticketverkoop in Nederland ‘scherp in de gaten’ te houden.