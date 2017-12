Thuisbezorgd.nl is voorzichtig met bitcoins en loopt miljoenen mis

Kent u dat verhaal nog van die man die zijn pizza bij Thuisbezorgd.nl betaalde met bitcoins die korte tijd later extreem stegen in waarde? De bezorgdienst geeft vandaag toe dat ook zij te vroeg hun bitcoins van de hand hebben gedaan. Hierdoor is het bedrijf naar eigen zeggen uiteindelijk rond de 45 miljoen euro misgelopen.

Volgens een woordvoerder van Thuisbezorgd.nl ruilt het bedrijf alle bitcoins die zij ontvangen meteen in voor euro's. Als ze dat niet hadden gedaan, maar de totale hoeveelheid ontvangen cryptomunten hadden behouden, dan waren ze nu tientallen miljoenen euro's waard.



Thuisbezorgd.nl accepteert sinds 2013 bitcoins, maar stelde later dat niet veel klanten gebruikmaakten van de betaaloptie. ,,Als er één doelgroep is waarvan je verwacht dat ze met bitcoins betalen, zijn het onze klanten wel'', zei woordvoerder Joris Wilton eerder. ,,Maar het aantal bitcoin-betalingen is niet toegenomen. Hoeveel het er precies zijn kan ik niet zeggen, maar het ligt ruim onder de 1 procent van het totaal.''

Bitterballen en kipnuggets

De eerste ongelukkige bitcoinbesteder had op 5 november 2013 ongeveer 0,079 bitcoin over voor bitterballen en kipnuggets van Eetcafé Prins Alexander in Rotterdam. Dat stond toen gelijk aan 13,50 euro. Als hij gewoon in euro's had betaald en zijn bitcoins had bewaard, dan waren diezelfde munten vandaag ongeveer 900 euro waard.

Gilles de Smit (38) uit Amsterdam kocht in 2013 een pizza met zijn bitcoins via de site. ,,Toen ik mijn eerste bitcoin kocht, was de koers 197 euro. Nu bijna 3.000 euro. Achteraf gezien heb ik een fortuin aan pizza's uitgegeven'', zei hij kort geleden tegen deze krant.



De waarde van de cryptomunt ging de afgelopen weken door het dak. Aan het begin van het jaar was een bitcoin nog ongeveer 1.000 dollar waard. De koers tikte vorige week nog de 20.000 dollar aan. Vanochtend zakte de waarde van de munt echter drastisch in. Steeds meer experts waarschuwen dat bitcoin een bubbel is, die op een zeker moment barst.