Thomas Cook Nederland failliet, doorstart niet uitgesloten

De afgelopen dagen werd naarstig gezocht naar mogelijkheden om de Nederlandse dochter zelfstandig of samen met een aantal andere Europese dochters verder te laten gaan. Helaas bleken die mogelijkheden er op korte termijn niet te zijn, zo laat het bedrijf in een korte verklaring weten.



De komende weken gaat de curator in gesprek met potentiële kopers voor Thomas Cook Nederland of onderdelen daarvan. Er hebben zich al enkele geïnteresseerden gemeld.



Voor de tienduizenden Nederlanders die de komende tijd nog op reis gaan met Thomas Cook of Neckermann Reizen, verandert er in feite niets, ook niet nu het faillissement is uitgesproken. Vorige week maandag maakte het bedrijf al melding van financieel onvermogen. Hierdoor kon de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) bijspringen en waren klanten in die zin ‘gered’. Zij krijgen hun geld terug óf kunnen hun reis omboeken.