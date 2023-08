The Urban Woods wil met hout de woningbouw verduurzamen, en is nu genomineerd voor Nationale Ondernemersprijs

In Delft verrijst de hoogste houtbouwconstructie van Nederland. Het is een woontoren van tien verdiepingen waaraan geen beton te pas komt. Het gebouw is het debuut van het nieuwe bedrijf The Urban Woods, dat de Nederlandse woningbouw wil verduurzamen.

,,Zelfs de liftschacht is van hout’’, vertelt Sébastian Monteban over de woontoren die in Delft moet verrijzen. Het is het eerste en meteen spraakmakende project van The Urban Woods. Dit Delftse bedrijf werd zo’n twee jaar geleden opgericht door techondernemer Monteban en architect Tim Vermeend.

Monteban had zijn vorige onderneming verkocht en dacht na over een volgende stap. ,,Ik wilde impact maken, iets toevoegen aan de wereld.’’ Vermeend was al bezig met duurzaam bouwen en houtbouw. Uit die behoefte aan zingeving en klimaatvriendelijkheid ontstond het bedrijf dat zich specialiseert in het bouwen van duurzame, houten woningen. Het bouwmateriaal komt uit duurzaam aangeplante bossen in Duitsland en Oostenrijk. Voor elke boom die daar wordt gekapt, worden er drie geplant.

Maar The Urban Woods is volgens Monteban en Vermeend meer dan het produceren van klimaatneutrale woningen. Op de klimaatconferentie in Parijs is afgesproken dat de Europese Unie in 2050 klimaatneutraal is en The Urban Woods wil daar alvast een voorschot op nemen. ,,Maar we willen niet alleen vooroplopen, we willen ook het circulaire bouwen uit de geitenwollensokkensfeer halen en deze manier van huizen bouwen grootschalig maken’’, legt Vermeend uit.

De woningen van The Urban Woods zijn volledig duurzaam en voor 85 procent circulair. Het hele gebouw is van hout en dus herbruikbaar. Ook het bouwen van houten woningen is volgens Monteban en Vermeend schoner, omdat de prefabmodules ook minder bouwverkeer vereisen. Bouwen met hout gaat namelijk sneller. De woontoren die The Urban Woods nu in Delft bouwt, is in negen maanden klaar. Met traditionele technieken had dat twee keer zo lang geduurd.

Gedeelde voorzieningen

Wie een woning betrekt van The Urban Woods, wordt onderdeel van de plannen van het bedrijf. De woningen zijn zo ingericht dat ze een duurzame levensstijl van bewoners bevorderen. Omdat het gaat om compacte woningen van 40 tot 75 vierkante meter met honderden meters aan gedeelde voorzieningen, is de huur relatief laag. Goed voor werkende stadsbewoners van 27 jaar en ouder, de doelgroep die The Urban Woods voor ogen heeft.

Het bedrijf heeft ook een ander systeem van verhuur bedacht. ,,Je neemt een abonnement op een woning en op gezamenlijke ruimtes. Via een door ons ontwikkelde app kun je je abonnement aanpassen met extra’s, zoals opbergruimtes, een schoonmaakdienst of een extra logeerkamer voor een paar dagen.’’

In Amsterdam gaat The Urban Woods binnenkort aan de slag om 170 houten woningen te realiseren die deels worden gemaakt worden van hout van oude pallets. Het doel dat het bedrijf voor ogen heeft: over tien jaar wil The Urban Woods vijfduizend duurzame woningen in Nederland gebouwd hebben. Die moeten voor 60 tot zelfs wel 100 procent bestaan uit hout van afgedankte pallets.

Urban Woods in cijfers The Urban Woods heeft vijftien mensen in dienst. Momenteel werkt het bedrijf aan twee projecten: 102 woningen in Delft en 170 woningen in Amsterdam. Voor de bouw van één houten appartement in de Delftse woontoren worden gemiddeld acht bomen gebruikt. Voor de appartementen in Amsterdam worden gemiddeld 3,5 bomen gebruikt en verder worden de woningen uit pallets opgetrokken. In de verticale tuin van de Delftse woontoren wordt één boom per twee woningen geplaatst, zodat bewoners altijd uitzicht hebben op groen. Het goedkoopste ‘woonabonnement’ bedraagt 990 euro, het duurste 1610 euro, inclusief gedeelde faciliteiten en exclusief servicekosten en eventuele upgrades.

