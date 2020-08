Testament voor 199 euro? Kruidvat gooit diensten notaris in de aanbieding

,,In de praktijk komen er toch regelmatig extra notariskosten bij, want vaak voldoet een standaard-akte niet en gaat het toch om maatwerk’’, zegt Mechtelt Lindenhovius van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). Volgens haar is het van belang dat een notaris goed doorvraagt en verifieert of de inhoud van een testament ook echt overeenkomt met de wil van de opsteller. ,,Kruidvat en eerder al Hema maken het de consument makkelijker, zeker. Maar het blijven bijzondere aktes die grote gevolgen voor iemand kunnen hebben als niet helemaal zeker is wat ze willen. Een goede check door de notaris is daarbij essentieel.’’



Hema begon al in 2013 met het aanbieden van notarisservice in de vorm van samenlevingscontracten en testamenten. Binnen de notariële wereld was daar veel commotie over, grootste bezwaar van veel notarissen was of de wil van de partijen in het door de consument online opgestelde ‘Hema-testament’ voldoende was gewaarborgd.