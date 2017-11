Test: iPhone X meest breekbare smartphone ooit

Valt de 1159 euro kostende iPhone X op de achterkant dan ,,breekt deze in veel stukjes, waarna de iPhone X vanwege de losse scherven bijna niet meer is vast te houden.''



Beter scoort de smartphone op de waterbestendigheidstest. Het toestel overleeft dertig minuten onder water op één meter diepte zonder problemen. Alleen het geluid is daarna wat gedempt.



Al met al waardeert SquareTrade het breekbaarheidsrisico op liefst 90 procent. Die score staat voor een 'hoog risico'.



,,Ondanks Apple’s bewering dat het glas van de iPhone X het meest duurzame glas ooit is, is de iPhone X de meest breekbare iPhone die we tot nu toe hebben getest'', zegt Jason Siciliano van SquareTrade.