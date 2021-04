Techinvesteerder Prosus onderuit op Damrak

Prosus’ moederbedrijf Naspers stak in 2001 zo’n 32 miljoen dollar in Tencent, dat toen nog een klein internetbedrijf was. Nu is het belang van de Zuid-Afrikanen van bijna 29 procent zo’n 239 miljard dollar waard. Het is niet de eerste keer dat Naspers en Prosus een deel van hun belang verzilveren. In 2018 verkocht mediabedrijf Naspers, dat zijn internetinvesteringstak toen nog niet op eigen benen had gezet, ook al eens 2 procent van de aandelen.



De AEX-index in Amsterdam sloot mede door het verlies van Prosus met een min van 0,5 procent op 710,08 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 1043,24 punten. Air France-KLM won daarbij dik 5 procent. Elders in Europa bleven de graadmeters dicht bij huis. Frankfurt verloor 0,2 procent. Parijs sloot 0,1 procent hoger. Londen was een positieve uitschieter met een winst van 0,9 procent, mede dankzij het snelle vaccinatieprogramma van de Britten en een daling van het Britse pond.



De handel kreeg onder andere steun van beter dan verwachte cijfers over de Europese dienstensector, die evengoed wel een lichte krimp liet zien. Eerder bleek al dat de activiteit in de Europese industrie flink is toegenomen, waarmee de economie de lockdowns beter lijkt te hebben doorstaan dan gevreesd.