'Teamleden zijn soms drukker met het team dan met werk'

Bedrijven proberen dit probleem aan te pakken. Laatst was ik op bezoek bij een multinational. Ook daar hebben ze behoefte aan nieuwkomers met veel ervaring van elders. Die moeten in een nieuw team natuurlijk niet vastlopen op 'zo doen wij dat hier niet' en op samen herkauwen.



Dan belandt de jarenlange ervaring die je net hebt ingekocht pardoes in de prullenbak. Bij deze multinational maken ze dit bespreekbaar en praten ze over de waarde van de oudere nieuwkomers.



Slim, ook omdat uit onderzoek blijkt dat het werkt om in teams ieders persoonlijke kwaliteiten te benoemen. Mensen voelen zich gewaardeerd en dat geeft ze een kontje om met nieuwe inbreng te komen. Zo verander je in de teamvergadering 'wij doen dat hier niet zo' in 'waarom doen we het hier niet eens zus?'