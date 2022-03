Tata Steel gaat grootste milieu-installatie ooit bouwen

De milieu-installatie gaat 200 miljoen euro kosten en flink wat plaats in beslag nemen op het terrein van Tata: hij wordt ongeveer 180 meter lang. Het hoogste punt steekt 90 meter de lucht in. Via een leiding die zo dik is als een metrotunnelbuis, zo’n 6 meter in doorsnede, gaan de rookgassen van de fabriek naar de nieuwe installatie. Die bestaat uit een stelsel van ruim zesduizend speciale filterzakken die de rookgassen reinigen.