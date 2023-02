Tap staat weer vol open bij Heineken, meer omzet, meer winst

De brouwer verkocht in 2022 bijna 257 miljoen hectoliter drank, wat net geen 7 procent meer is dan een jaar eerder. Maar per hectoliter behaalde Heineken meer omzet. Voor een deel kwam dat door prijsverhogingen waarmee het bedrijf de gestegen kosten voor verpakkingen, ingrediënten als hop en graan en lonen opving. Daarnaast kochten klanten nog altijd steeds meer premiummerken, zoals het merk Heineken, die meer kosten.

Ingrediënten

Vooruitblikkend op 2023 verwacht Heineken dat de kosten voor ingrediënten en energie per hectoliter bier met zo’n 16 tot 19 procent zullen stijgen. Het bedrijf is van plan het grootste deel van die extra uitgaven terug te verdienen door de prijzen voor zijn bieren verder te verhogen.

In Europa zal dit de verkoop van bier harder raken dan in opkomende markten, verwacht het bedrijf. Over de volle breedte blijft de hoeveelheid verkochte drank naar verwachting gelijk of stijgt die licht in 2023.