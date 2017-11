Taart op het werk maakt ons langzaam en ongefocust

Wetenschappers knutselden nog niet zo lang geleden een ingewikkelde computertaak in elkaar, die door een testgroep zo snel mogelijk diende te worden uitgevoerd. Wat er niet bij werd gezegd, was dat tijdens de test ook plaatjes van een punaise, een fiets, een voetbal of een lavalamp in de hoek van het computerscherm werden vertoond.



Voor de proefpersonen waren die flitsen van 125 milliseconden echt te kort om de plaatjes te kunnen zien. Maar de wetenschappers konden wel meten dat deelnemers door iets werden afgeleid.



Een plaatje van een gezonde wortel of appel leidde de proefpersonen iets sterker af dan de punaise. Het evolutionaire voedselalarm in de hoofden begon blijkbaar flink te piepen. Bij plaatjes van chips, snoep of kaas verdubbelde dat alarm nog eens. En de snelheid van het werk aan de computerklus zakte twee keer zo snel in.