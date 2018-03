Supermarktketens Jumbo en Coop nemen branchegenoot Emté over

De verkoop betreft 130 supermarkten, de distributiecentra van Emté in Kapelle en Putten, een vleesverwerkingsfabriek in Enschede en het hoofdkantoor in Veghel. Emté was vorig jaar goed voor een omzet van 828 miljoen euro.



Bij de overname zijn circa 6200 medewerkers betrokken, die samen goed zijn voor 2700 voltijdsbanen. Zij gaan allemaal mee naar de nieuwe eigenaar. De partijen verwachten de deal in de loop van dit jaar af te ronden.