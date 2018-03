Super Mario scheurt deze week over de Nederlandse wegen bij Google Maps

Op de desktop is Mario niet bij Google Maps op te roepen trouwens. Het techbedrijf roept iedereen op een schermafdruk van de route te nemen en die te delen op Twitter met de hashtag #MarioMaps.



Super Mario verscheen begin jaren '80 in een bijrol in het spel Donkey Kong. Aanvankelijk was hij een timmerman met de naam 'Mr Jumpman'. Toen Nintendo hem omtoverde in de besnorde Italiaanse loodgieter Super Mario bleek dat het Japanse bedrijf goud in handen had.



Sindsdien groeide Super Mario uit tot het populairste gamepersonage ooit. Ook zijn tweelingbroer Luigi en andere karakters zoals zijn dinosaurusvriendje Yoshi kregen grote bekendheid. Tot nu toe verscheen Mario in ruim 200 verschillende videogames, waarvan Nintendo er ruim een half miljard van verkocht. Eén van de verschillende franchises is Mariokart, de eerste editie verscheen in 1992.